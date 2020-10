Usa, dollaro del 1794 rimasto invenduto: messo all’asta per 10 milioni (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un dollaro invenduto: risale al 1794, è in argento e rappresenta una delle prime 1758 monete della storia degli Stati Uniti. Su un lato c’è il profilo di Lady Liberty, la donna più vista al mondo, quella rappresentata dalla Statua della Libertà, sul retro, un’aquila. Non si tratta di un dollaro qualsiasi, può essere definito la “moneta più preziosa al mondo” ed era stata messa all’asta a Las Vegas per un valore di partenza di 10 milioni di dollari, che era quanto il suo proprietario, Bruce Morelan, un collezionista arrivato dal New Jersey, aveva pagato per acquistarla nel 2013. Ma nessuno l’ha acquistato. Secondo gli esperti, il dollaro d’argento ha un valore più alto, ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un: risale al, è in argento e rappresenta una delle prime 1758 monete della storia degli Stati Uniti. Su un lato c’è il profilo di Lady Liberty, la donna più vista al mondo, quella rappresentata dalla Statua della Libertà, sul retro, un’aquila. Non si tratta di unqualsiasi, può essere definito la “moneta più preziosa al mondo” ed era stata messa all’asta a Las Vegas per un valore di partenza di 10di dollari, che era quanto il suo proprietario, Bruce Morelan, un collezionista arrivato dal New Jersey, aveva pagato per acquistarla nel 2013. Ma nessuno l’ha acquistato. Secondo gli esperti, ild’argento ha un valore più alto, ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa dollaro Goldman Sachs scommette contro il dollaro USA per questi 2 motivi Money.it La comunità di Michael Kors insieme per la fame nel mondo

Watch hunger stop è l’iniziativa filantropica dell’etichetta Usa, operativa ormai da 8 anni ... 100% cotone biologico, del costo di 40 dollari (l’equivalente di 34 euro al cambio di oggi) e una tote ...

Borsa di Tokyo apre in ribasso (-0,14%)

(ANSA) - TOKYO, 12 OTT - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana all'insegna della cautela, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto malgrado il rally degli indici ...

