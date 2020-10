‘Uomini e Donne’ | ancora critiche per Ludovica Valli al battesimo della piccola Azzurra Fantini Lei sbotta sui social | “Ora basta!”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Il rapporto trae Beatriceè spesso oggetto di molteda parte del web che si è sempre chiesto come mai le due sorelle non appaiano così spesso insieme sui. I follower, inoltre, sono stati in passato molti attenti a dei dettagli che hanno fatto pensare a delle ruggini tra le due le quali, più volte, avevano risposto facendo notare come in ogni famiglia ci siano alti e bassi e punti di vista differenti. L’ultima polemica era stata in occasione dell’annunciogravidanza di. In quell’occasione non era arrivato nessun augurio plateale da parte di Beatrice ed Eleonora, la più grande delle sorelle. Una situazione simile si è presentata nelle ultime ore. Ieri è ...