Università, nuovo Rettorato per la Vanvitelli: Paolisso saluta tra le lacrime (VIDEO) (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – Oltre duemilaottocento metri quadri, 3 aule per oltre 400 posti, due grandi sale per riunioni o conferenze, un punto di ristoro con sala mensa, un piano per gli Uffici del Rettorato ed uno per quelli della Direzione Generale. E' la nuova sede del Rettorato dell'Università della Campania luigi Vanvitelli, in viale Ellittico a Caserta, inaugurata oggi alla presenza delle autorità civili e militari e del corpo docente, e realizzata, con un investimento da cinque milioni euro, adeguando il vecchio hangar delle Poste. Una cerimonia che ha costituito un passaggio di consegne tra il Rettore Giuseppe Paolisso, il cui mandato è scaduto, e Gianfranco Nicoletti, neo-Rettore eletto con un plebiscito qualche mese fa, che dovrebbe insediarsi ad inizio ...

