Under 21, nuovo calciatore positivo al coronavirus: il comunicato (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un altro calciatore della Nazionale italiana Under 21 è stato trovato positivo al coronavirus: i dettagli nuovo caso di positività al coronavirus in Serie A, si tratta di Riccardo Marchizza dello Spezia che attualmente è in ritiro con la nazionale Under 21 dell’Italia. Il comunicato è arrivato dal club ligure sul proprio sito ufficiale: “Lo … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un altrodella Nazionale italiana21 è stato trovatoal: i dettaglicaso di positività alin Serie A, si tratta di Riccardo Marchizza dello Spezia che attualmente è in ritiro con la nazionale21 dell’Italia. Ilè arrivato dal club ligure sul proprio sito ufficiale: “Lo … L'articolo proviene da .

SapienzaRoma : ?? #GetSapienza! Nuovo bando #Maeci-#Miur-#Crui rivolto a #studentiSapienza under 28, per 101 tirocini di tre mesi n… - sportpontino : Futsal Under19/Accademia Sport: Sarà Petrin il nuovo allenatore dell’Under 19. - USDCadore : Nuovo video sul nostro canale Under 17: Cadore - Pedemonte 5 a 0 #calcio #calcetto #under17 #giovanili #Primavera… - OCardinal17 : RT @maxmassi969: @OCardinal17 Ci credo...tanto non mi dici niente di nuovo..l’anno scorso ho arbitrato un torneo regionale under 16 importa… - maxmassi969 : @OCardinal17 Ci credo...tanto non mi dici niente di nuovo..l’anno scorso ho arbitrato un torneo regionale under 16… -