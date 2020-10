Un’altra redazione colpita dal Coronavirus: ‘chiude’ il Secolo d’Italia, positivo il direttore (Di lunedì 12 ottobre 2020) Dopo la positività di Giannini, direttore della Stampa, della scorsa settimana, il Coronavirus colpisce un’altra redazione. Questa volta è il Secolo d’Italia a dover chiudere, per sanificare gli ambienti, dopo che il direttore Italo Bocchino è risultato positivo al Covid. L’ex parlamentare di An è ricoverato all’ospedale Spallanzani dopo aver manifestato qualche sintomo.L'articolo Un’altra redazione colpita dal Coronavirus: ‘chiude’ il Secolo d’Italia, positivo il direttore MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Dopo la positività di Giannini,della Stampa, della scorsa settimana, ilcolpisce un’altra. Questa volta è ild’Italia a dover chiudere, per sanificare gli ambienti, dopo che ilItalo Bocchino è risultatoal Covid. L’ex parlamentare di An è ricoverato all’ospedale Spallanzani dopo aver manifestato qualche sintomo.L'articolo Un’altradal: ‘chiude’ ild’Italia,ilMeteoWeb.

