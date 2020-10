UNA VITA, anticipazioni puntata di martedì 13 e mercoledì 14 ottobre 2020 (Di lunedì 12 ottobre 2020) anticipazioni puntata 1063 di Una VITA di martedì 13 e mercoledì 14 ottobre 2020:Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni 13 ottobre: THOMAS ancora ossessionato da HOPEMarcia ha baciato Felipe e ora gli rivela che è gelosa di Genoveva; lui però la rassicura a riguardo… Ursula avvisa Alfredo Bryce dell’investimento di Ramon. Genoveva tenta di incontrare Felipe in privato, ma l’uomo tende a eVITArla… Al rientro di Alfredo, Genoveva gli dice di aver incontrato Elodio, un suo vecchio amico. Lolita e Susana di Una VITA / foto Boomerang tvUna VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di lunedì 12 ottobre 2020)1063 di Unadi martedì 13 e mercoledì 14:Leggi anche: BEAUTIFUL,13: THOMAS ancora ossessionato da HOPEMarcia ha baciato Felipe e ora gli rivela che è gelosa di Genoveva; lui però la rassicura a riguardo… Ursula avvisa Alfredo Bryce dell’investimento di Ramon. Genoveva tenta di incontrare Felipe in privato, ma l’uomo tende a erla… Al rientro di Alfredo, Genoveva gli dice di aver incontrato Elodio, un suo vecchio amico. Lolita e Susana di Una/ foto Boomerang tvUna: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Pontifex_it : Al di là di qualsiasi apparenza, ciascuno è immensamente sacro e merita il nostro affetto e la nostra dedizione. Pe… - LauraPausini : Una vita senza musica è come un corpo senz’anima. Speriamo che ci siano le condizioni per ripartire insieme presto.… - chetempochefa : “La gentilezza è contagiosa, me ne accorgo tutti i giorni. Se sorridi a qualcuno lo accogli, e l’altro ti risponde… - TheTASCAtt : RT @BeppeGiulietti: Alle 15,30 a #Marzabotto con @vcuppi @walterverini @pberizzi il cronista costretto ad una vita “Sotto scorta” perché,og… - lazzarolupo : RT @Solid_Believer: @Pontifex_it Il nostro amato Signore Gesù ci ha detto: “Perché sei sempre ansioso? Può il pensiero ansioso aggiungere u… -