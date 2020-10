Una vita anticipazioni: Felipe stanco di aiutare Genoveva, vuole liberarsi di lei? (Di lunedì 12 ottobre 2020) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 13 ottobre 2020? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38. Come avrete visto, Angelines è stata presentata come la fidanzata di Emilio ma nessuno riesce a capire per quale motivo il ragazzo deve sposare una donna che di certo non ama e che non sembra neppure essere colta e raffinata, come ci si aspetterebbe per un uomo come lui…Nessuno riesce a immaginare che dietro a questo fidanzamento c’è un grande segreto. Ledesma minaccia ormai da tempo la famiglia di Emilio e il matrimonio è solo una conseguenza…Ma il giovane arriverà davvero all’altare e sposerà una donna che non ama? Cinta è disperata per quello che sta succedendo…E poi ci sono Felipe e Marcia che si sono baciati, tra loro sta nascendo qualcosa di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 ottobre 2020) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda domani 13 ottobre 2020? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38. Come avrete visto, Angelines è stata presentata come la fidanzata di Emilio ma nessuno riesce a capire per quale motivo il ragazzo deve sposare una donna che di certo non ama e che non sembra neppure essere colta e raffinata, come ci si aspetterebbe per un uomo come lui…Nessuno riesce a immaginare che dietro a questo fidanzamento c’è un grande segreto. Ledesma minaccia ormai da tempo la famiglia di Emilio e il matrimonio è solo una conseguenza…Ma il giovane arriverà davvero all’altare e sposerà una donna che non ama? Cinta è disperata per quello che sta succedendo…E poi ci sonoe Marcia che si sono baciati, tra loro sta nascendo qualcosa di ...

