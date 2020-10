UNA VITA, anticipazioni dal 18 al 24 ottobre 2020 (Di lunedì 12 ottobre 2020) anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 18 a sabato 24 ottobre 2020:Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni dal 18 al 24 ottobre 2020Felipe si leva la maschera davanti a Genoveva: non l’ha mai amata né desiderata, anzi la considera un essere spregevole. I vicini cercano ovunque Liberto, che si è diretto sulle rive del fiume dove lui e Rosina si sono baciati per la prima volta, e sembra che voglia farla finita. Il commissario Mendez si presenta a casa di Felipe per indagare sull’omicidio di Bryce e lui gli racconta i fatti. Ma Mendez non gli crede. Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Proprio quando tutti pensano che Liberto si sia tolto la VITA, ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 12 ottobre 2020)e trame settimanali telenovela Unada domenica 18 a sabato 24:Leggi anche: BEAUTIFUL,dal 18 al 24Felipe si leva la maschera davanti a Genoveva: non l’ha mai amata né desiderata, anzi la considera un essere spregevole. I vicini cercano ovunque Liberto, che si è diretto sulle rive del fiume dove lui e Rosina si sono baciati per la prima volta, e sembra che voglia farla finita. Il commissario Mendez si presenta a casa di Felipe per indagare sull’omicidio di Bryce e lui gli racconta i fatti. Ma Mendez non gli crede. Una: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Proprio quando tutti pensano che Liberto si sia tolto la, ...

