Una Vita Anticipazioni dal 12 al 18 ottobre 2020: Un sicario si aggira ad Acacias. Chi morirà?

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 12 al 18 ottobre 2020. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

