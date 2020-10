Una Vita, anticipazioni dal 12 al 17 ottobre: Genoveva si vendica di Bryce (Di lunedì 12 ottobre 2020) anticipazioni settimanali “Una Vita”, puntata dal 12 al 17 ottobre 2020. Che cosa vedremo nell’episodio su Canale 5 alle 14.10? Genoveva intende togliere di mezzo una volta per tutte Alfredo Bryce e, con uno stratagemma, fa entrare un sicario, da lei assoldato, nella loro abitazione. Ursula ha un’intuizione: il pentimento di Genoveva rispetto al suo tradimento non è sincero. La Dicenta, dunque, le chiede spiegazioni. MarciaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 12 ottobre 2020)settimanali “Una”, puntata dal 12 al 172020. Che cosa vedremo nell’episodio su Canale 5 alle 14.10?intende togliere di mezzo una volta per tutte Alfredoe, con uno stratagemma, fa entrare un sicario, da lei assoldato, nella loro abitazione. Ursula ha un’intuizione: il pentimento dirispetto al suo tradimento non è sincero. La Dicenta, dunque, le chiede spiegazioni. MarciaArticolo completo: dal blog SoloDonna

Pontifex_it : Al di là di qualsiasi apparenza, ciascuno è immensamente sacro e merita il nostro affetto e la nostra dedizione. Pe… - LauraPausini : Una vita senza musica è come un corpo senz’anima. Speriamo che ci siano le condizioni per ripartire insieme presto.… - chetempochefa : “La gentilezza è contagiosa, me ne accorgo tutti i giorni. Se sorridi a qualcuno lo accogli, e l’altro ti risponde… - LucaMagmo : RT @LucaMagmo: vogliono la libertà e poi sono imprigionati nei loro stereotipi da una vita... - Rada00563645 : RT @NickyGyj: Ci sono pochi luoghi in una vita, forse persino uno solo, in cui succede qualcosa. Dopodiché ci sono tutti gli altri luoghi.… -