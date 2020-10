Una vita, anticipazioni 13 ottobre: Marcia gelosa di Genoveva (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nuovo appuntamento con le anticipazioni di Una vita, relative a ciò che andrà in onda il prossimo 13 ottobre 2020. Le vicende riprenderanno nel momento in cui Felipe e Marcia si saranno scambiati un appassionato bacio. L’avvocato avrà stupito la sua domestica con questo gesto, del tutto ricambiato dalla giovane brasiliana che, in seguito, non potrà evitare di chiedere a Felipe quali siano i suoi rapporti con Genoveva. Quest’ultima intanto, sembrerà non essere riuscita a convincere Ursula, la quale avrà intuito che il pentimento della sua signora non è affatto sincero. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà nel ricco quartiere di Acacias martedì 13 ottobre. Nel corso della prossima puntata, le ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nuovo appuntamento con ledi Una, relative a ciò che andrà in onda il prossimo 132020. Le vicende riprenderanno nel momento in cui Felipe esi saranno scambiati un appassionato bacio. L’avvocato avrà stupito la sua domestica con questo gesto, del tutto ricambiato dalla giovane brasiliana che, in seguito, non potrà ere di chiedere a Felipe quali siano i suoi rapporti con. Quest’ultima intanto, sembrerà non essere riuscita a convincere Ursula, la quale avrà intuito che il pentimento della sua signora non è affatto sincero. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà nel ricco quartiere di Acacias martedì 13. Nel corso della prossima puntata, le ...

