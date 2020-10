Una Vita Anticipazioni 13 ottobre 2020: Felipe rivela a Marcia il suo piano contro Genoveva... (Di lunedì 12 ottobre 2020) Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 13 ottobre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5, Felipe rivela a Marcia di non aver alcun interesse per Genoveva ma di avere, anzi, un piano contro di lei. Leggi su comingsoon (Di lunedì 12 ottobre 2020) Scopriamo ledi Unaper la puntata del 13. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5,di non aver alcun interesse perma di avere, anzi, undi lei.

