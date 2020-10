“Una storia con un uomo, io so con chi”. Massimiliano Morra, Lele Mora parla: “Lui gli ha promesso il GF Vip” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lele Mora, durante un’ospitata a Live non è la D’Urso ha raccontato alla Barbarella nazionale di essere certo, anzi, certissimo, della questione che Massimiliano Morra abbia avuto una liaison con un “uomo importante” e “molto conosciuto” che gli ha assicurato l’ingresso nella casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello Vip. Dopo tutte le voci rimbalzate nell’ultima settimana, ci mancava solo Lele Mora a scoccare il proprio dardo infuocato, niente riposo, dunque, per l’orientamento sessuale di Massimiliano Morra. “Prima di passare dall’Ares, Massimiliano Morra ha fatto un altro giro. Ha avuto una ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020), durante un’ospitata a Live non è la D’Urso ha raccontato alla Barbarella nazionale di essere certo, anzi, certissimo, della questione cheabbia avuto una liaison con un “importante” e “molto conosciuto” che gli ha assicurato l’ingresso nella casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello Vip. Dopo tutte le voci rimbalzate nell’ultima settimana, ci mancava soloa scoccare il proprio dardo infuocato, niente riposo, dunque, per l’orientamento sessuale di. “Prima di passare dall’Ares,ha fatto un altro giro. Ha avuto una ...

