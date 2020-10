Un viaggio dalla rivoluzione borghese mancata alla Repubblica dell’antipolitica (Di lunedì 12 ottobre 2020) Secondo quanto ha osservato lo storico inglese Eric Hobsbawn, in un bel saggio dedicato al “presente come storia”, scrivere di età contemporanea comporta da un lato fare i conti con l’esperienza stessa dell’autore, con la sua peculiare biografia, dall’altro essere “aperti al cambiamento”, essere cioè capaci di farsi “sorprendere”, perché è la sorpresa che ci induce a riflettere sul significato e sul peso di un evento nella storia. Diversamente da Hobsbawn, per Miguel Gotor, il Novecento non è un “Secolo breve” racchiuso nella parabola del comunismo dall’Ottobre sovietico alla “frana” dell’89, ma un secolo lungo. La sua impegnativa L’Italia nel Novecento. dalla sconfitta di Adua ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) Secondo quanto ha osservato lo storico inglese Eric Hobsbawn, in un bel saggio dedicato al “presente come storia”, scrivere di età contemporanea comporta da un lato fare i conti con l’esperienza stessa dell’autore, con la sua peculiare biografia, dall’altro essere “aperti al cambiamento”, essere cioè capaci di farsi “sorprendere”, perché è la sorpresa che ci induce a riflettere sul significato e sul peso di un evento nella storia. Diversamente da Hobsbawn, per Miguel Gotor, il Novecento non è un “Secolo breve” racchiuso nella parabola del comunismo dall’Ottobre sovietico“frana” dell’89, ma un secolo lungo. La sua impegnativa L’Italia nel Novecento.sconfitta di Adua ...

Un viaggio tra i temi più urgenti dell’attualità, affrontati da alcuni dei principali protagonisti del settore, con classici incontri dal vivo e, per la prima volta, attraverso 4 inediti diplo-channel ...

Da Adua ad Amazon è anche un viaggio dalla crisi dello Stato liberale alla Repubblica dell’antipolitica. O, detta con Gramsci, dalla “rivoluzione borghese mancata”, incapace di integrare le masse ...

Da Adua ad Amazon è anche un viaggio dalla crisi dello Stato liberale alla Repubblica dell'antipolitica. O, detta con Gramsci, dalla "rivoluzione borghese mancata", incapace di integrare le masse ...