Un salvagente per ristoranti e turismo (Di lunedì 12 ottobre 2020) L'ammontare massimo è stato fissato in tre miliardi. Sono quelli che il Governo stanzierà con la manovra per allungare la coperta della cassa integrazione Covid. Ma chi ci sarà sotto questa coperta? E per quanto tempo? Sono queste le questioni economiche sì, ma anche politiche, che stanno animando in queste ore le interlocuzioni tra i ministri coinvolti nella partita. Perché il punto di caduta tra il ritorno a un regime ordinario e la necessità di prorogare misure di emergenza misurerà la solidità o meno del tentativo di recupero di una fetta importante dell'economia del Paese. Un primo schema prevede una nuova tranche di 18 settimane di cassa Covid per le attività di ristorazione e per il turismo: per tutti, senza il paletto del calo del fatturato. E un ritorno agli ammortizzatori tradizionali ...

Il Governo pensa ad altre 18 settimane di cassa Covid per i settori, duramente colpiti. Tre miliardi di aiuti senza il paletto del calo del fatturato. Nel pacchetto potrebbero rientrare anche i ...

Ci sono sette buone ragioni per cui chi condivide il credo liberale, e in particolare quello liberale cristiano, e ama l'Italia deve chiedere il Mes sanitario ...

