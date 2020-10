Un Posto Al Sole: Ludovica Bizzaglia, Anita Falco, parla della malattia che l'affligge (Di lunedì 12 ottobre 2020) Foto sincere accompagnate da una lunga didascalia in cui la giovane attrice, Ex di Un Posto al Sole, Ludovica Bizzaglia, parla della debilitante malattia che la affligge da anni e di cui si è sempre vergognata. Ma ora basta! Vuole tornare a splendere... Leggi su comingsoon (Di lunedì 12 ottobre 2020) Foto sincere accompagnate da una lunga didascalia in cui la giovane attrice, Ex di Unaldebilitanteche lada anni e di cui si è sempre vergognata. Ma ora basta! Vuole tornare a splendere...

FiloAgoFantasia : RT @Kellakiara: Madonna oggi faccio la pazza se leggo ancora ANTICIPAZIONI DEL DPCM NON È UN POSTO AL SOLE, CAZZO - saria_mba : RT @Kellakiara: Madonna oggi faccio la pazza se leggo ancora ANTICIPAZIONI DEL DPCM NON È UN POSTO AL SOLE, CAZZO - 89mar_a : RT @Kellakiara: Madonna oggi faccio la pazza se leggo ancora ANTICIPAZIONI DEL DPCM NON È UN POSTO AL SOLE, CAZZO - Deltacetum : RT @Kellakiara: Madonna oggi faccio la pazza se leggo ancora ANTICIPAZIONI DEL DPCM NON È UN POSTO AL SOLE, CAZZO - Tatmattat : RT @Kellakiara: Madonna oggi faccio la pazza se leggo ancora ANTICIPAZIONI DEL DPCM NON È UN POSTO AL SOLE, CAZZO -