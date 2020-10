UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 13 ottobre 2020 (Di lunedì 12 ottobre 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda martedì 13 ottobre 2020:Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni del 18 e 24 ottobre 2020Filippo (Michelangelo Tommaso) intende accompagnare Serena (Miriam Candurro) in ospedale, ma anche Leonardo (Erik Tonelli) viene a sapere che la Cirillo si è sentita male e così si precipita. Dopo il litigio, Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti) fanno pace, intanto tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Lara (Chiara Conti) va in scena un gioco di seduzione reciproca. Silvia (Luisa Amatucci) teme che Rossella (Giorgia Gianetiempo) finisca per accusare i ritmi di studio imposti dalla sua amica Ilaria (Greta Berti). Un POSTO al ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 12 ottobre 2020)di Unalin onda martedì 13:Leggi anche: DAYDREAMER,del 18 e 24Filippo (Michelangelo Tommaso) intende accompagnare Serena (Miriam Candurro) in ospedale, ma anche Leonardo (Erik Tonelli) viene a sapere che la Cirillo si è sentita male e così si precipita. Dopo il litigio, Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti) fanno pace, intanto tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Lara (Chiara Conti) va in scena un gioco di seduzione reciproca. Silvia (Luisa Amatucci) teme che Rossella (Giorgia Gianetiempo) finisca per accusare i ritmi di studio imposti dalla sua amica Ilaria (Greta Berti). Unal ...

redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni La #trama di #domani, #13ottobre - DanuPrabath : @Guidorizzi82 Ma almeno sai cosa vuol dire studiare o hai visto come si fa guardando un posto al Sole? Continua a c… - shadesofamnesia : RT @Kellakiara: Madonna oggi faccio la pazza se leggo ancora ANTICIPAZIONI DEL DPCM NON È UN POSTO AL SOLE, CAZZO - CarmineF1976 : RT @SemplicementeMM: Sai che sono tornato a rivedere quel posto in cui andavamo insieme dove pioveva col sole #SaiChe - Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Buongiorno e buon inizio settimana a tutti con la puntata di venerdì di #unpostoalsole come sempre online su @RaiPlay https:… -