Un posto al sole, anticipazioni 14 ottobre: Filippo si fa da parte? (Di lunedì 12 ottobre 2020) La story-line che vede protagonisti Serena, Filippo e Leonardo a Un posto al sole, subirà una svolta importante. Le anticipazioni relative alla puntata in onda mercoledì, rivelano che Leonardo in ospedale rivendicherà il ruolo di padre del bambino che la Cirillo porta in grembo ed il Sartori sarà costretto a farsi da parte. Nel frattempo, Giulia otterrà finalmente dei riscontri positivi grazie ai falsi profili social che ha creato per incastrare Marco Modica, ovvero l’uomo che l’ha truffata mentre Guido rischierà di rovinare i piano di Bice e Mariella. Un posto al sole, anticipazioni 14 ottobre: Filippo costretto a farsi da parte Il malore di Serena ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 12 ottobre 2020) La story-line che vede protagonisti Serena,e Leonardo a Unal, subirà una svolta importante. Lerelative alla puntata in onda mercoledì, rivelano che Leonardo in ospedale rivendicherà il ruolo di padre del bambino che la Cirillo porta in grembo ed il Sartori sarà costretto a farsi da. Nel frattempo, Giulia otterrà finalmente dei riscontri positivi grazie ai falsi profili social che ha creato per incastrare Marco Modica, ovvero l’uomo che l’ha truffata mentre Guido rischierà di rovinare i piano di Bice e Mariella. Unal14costretto a farsi daIl malore di Serena ...

