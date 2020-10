Un italiano su due ha dei grossi dubbi sul vaccino anti-Covid

(Di lunedì 12 ottobre 2020) AGI - Gli italiani sono sempre meno propensi a sottoporsi a una eventuale vaccinazione contro-19: hain tal senso quasi un cittadino su due. È quanto emerge dai risultati di una ricerca conclusa in questi giorni dall'EngageMinds HUB dell'Università Cattolica, il centro di ricerca che si occupa di psicologia dei consumi nella salute e nell'alimentazione. I dati sono frutto dell'elaborazione di un sondaggio su un campione di mille cittadini, perfettamente rappresentativo della popolazione italiana. Ciò che emerge è che più del 48% degli intervistati si è mostrato esitante di fronte alla prospettiva futura di assumere uncontro l'epidemia in corso. Aumenta l'incertezza rispetto a maggio Un dato molto elevato, ma soprattutto in aumento rispetto a ...

trash_italiano : “SONO DUE ESSERE INUTILI” ?? #noneladurso - trash_italiano : MA COSA FANNO QUEI DUE MENTRE BARBARA PARLA ?????? #GFVIP #Pomeriggio5 - trash_italiano : 'VOI DUE NON AVETE MAI FATTO SESSO?' AH COSI PROPRIO. #GFVIP - thewolf1912 : @officialpumo @SB_Maik Azz “impara l’italiano”. Detto da uno che scrive: “abbiamo riuscito”. Stai rovinato bello. G… - vitosemeraro7 : @sarabanda_ Facendo due conti i 5stalle hanno gia bruciato tutte le risorse previste dal recovery found. luglio 20… -

Ultime Notizie dalla rete : italiano due

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

I due studiosi sono molto stimati dai colleghi e i loro nomi giravano da tempo come possibili vincitori Anche in Italia le aste delle frequenze per i telefonini hanno portato forti incassi allo Stato.Roma, 12 ott. (askanews) - Gli italiani sono sempre meno propensi a sottoporsi a una eventuale vaccinazione contro Covid-19: ha dubbi in tal ...