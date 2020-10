Un film omaggio per i 100 anni di Fellini. Ma il suo personaggio non ci sarà (Di lunedì 12 ottobre 2020) RIMINI – Un film non di Fellini ma su Fellini, e senza un attore che lo impersoni, perché il regista “non è interpretabile”. La pellicola lo racconterà allora su tre livelli: la fantasia (protagonista una ballerina), l’attualità (i grandi esperti della filmografia felliniana) e le arti, in un mix di generi cinematografici, tecniche di ripresa, stile di recitazione e di regia. L’annuncio del film è arrivato dal regista Mauro Camattari e lo sceneggiatore Marco Tibaldi a Rimini durante la serata evento “Fellini e il sacro” sul palco del Teatro Galli. Leggi su dire (Di lunedì 12 ottobre 2020) RIMINI – Un film non di Fellini ma su Fellini, e senza un attore che lo impersoni, perché il regista “non è interpretabile”. La pellicola lo racconterà allora su tre livelli: la fantasia (protagonista una ballerina), l’attualità (i grandi esperti della filmografia felliniana) e le arti, in un mix di generi cinematografici, tecniche di ripresa, stile di recitazione e di regia. L’annuncio del film è arrivato dal regista Mauro Camattari e lo sceneggiatore Marco Tibaldi a Rimini durante la serata evento “Fellini e il sacro” sul palco del Teatro Galli.

