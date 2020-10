Un figlio di nome Erasmus | stasera su Sky Cinema Uno il film con Luca e Paolo

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 12 ottobre 2020)su SkyUno, e in streaming su NOW TV, va in onda, alle 21:15, la commedia Undi, cone Carol Alt. Arrivasu SkyUno alle 21:15, in prima visione, la commedia Undi, disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV. Diventare padre è un'esperienza che segna per sempre, ma scoprire di esserlo diventato a distanza di anni e soprattutto non esserne certo fino al test del DNA è decisamente diverso! In questo scenario si muovono i quattro protagonisti delUndi, diretto da Alberto Ferrari e ...