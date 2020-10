Un figlio di nome Erasmus la trama del film su Sky Cinema e Now Tv

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Undiilcon Luca e Paolo su Sky e in streaming su Now Tv Undiè ilda oggi lunedì 12 ottobre disponibile su Sky e su Now Tv on demand e in onda questa sera alle 21:15 su SkyUno e su SkyComedy alle 21:45 (per chi non ha o non ama l’on demand). Ilè stato costretto a rimandare l’uscitatografica a causa della pandemia e del conseguente lockdown, portando a un rilascio on demand a pagamento su diverse piattaforme. LaQuattro amici quarantenni − Pietro, Enrico, Ascanio e Jacopo − vengono chiamati a Lisbona per il funerale di Amalia, la donna che ...