Un fantasma si aggira sulle presidenziali Usa (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un fantasma si aggira sugli Stati Uniti a tre settimane dal voto del 3 novembre. È l’eventualità che Donald Trump, qualora si prospetti la vittoria di Joe Biden, impedisca il regolare passaggio dei poteri al nuovo presidente eletto, ribaltando così la regola istituzionale del consenso tra avversari politici che ha sempre dominato la democrazia americana. Tra i segnali di tale eventualità v’è la dichiarazione del presidente repubblicano di non riconoscere la vittoria del democratico qualora fosse ottenuta con frode: dichiarazione accompagnata dal corollario che il voto postale (ampiamente usato nell’attuale circostanza) appare già oggi come fraudolento.Oltre le parole destano preoccupazione l’incitamento alle milizie armate dell’ultradestra di “stare pronte” come nel ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) Unsisugli Stati Uniti a tre settimane dal voto del 3 novembre. È l’eventualità che Donald Trump, qualora si prospetti la vittoria di Joe Biden, impedisca il regolare passaggio dei poteri al nuovo presidente eletto, ribaltando così la regola istituzionale del consenso tra avversari politici che ha sempre dominato la democrazia americana. Tra i segnali di tale eventualità v’è la dichiarazione del presidente repubblicano di non riconoscere la vittoria del democratico qualora fosse ottenuta con frode: dichiarazione accompagnata dal corollario che il voto postale (ampiamente usato nell’attuale circostanza) appare già oggi come fraudolento.Oltre le parole destano preoccupazione l’incitamento alle milizie armate dell’ultradestra di “stare pronte” come nel ...

garalya1 : la contessa famelica con la bocca piena che si aggira come un fantasma!! #gfvip - garalya1 : la contessa si aggira come un fantasma affamato!!!!ma si lava la contessa???? #gfvip - pimpiripette : RT @mausassi: Un fantasma s'aggira in Italia: lo #smartworking. 0,23% degli annunci di lavoro nel 2019, 0,6% nei primi sette mesi del 2020.… - maxgreco : RT @mausassi: Un fantasma s'aggira in Italia: lo #smartworking. 0,23% degli annunci di lavoro nel 2019, 0,6% nei primi sette mesi del 2020.… - bioccolo : RT @mausassi: Un fantasma s'aggira in Italia: lo #smartworking. 0,23% degli annunci di lavoro nel 2019, 0,6% nei primi sette mesi del 2020.… -

Ultime Notizie dalla rete : fantasma aggira Scala, la lotta di Meyer con il fantasma di altri tagli di posti La Repubblica Un fantasma si aggira sulle presidenziali Usa

Un fantasma si aggira sugli Stati Uniti a tre settimane dal voto del 3 novembre. È l’eventualità che Donald Trump, qualora si prospetti la vittoria di Joe Biden, impedisca il ...

Il Castello De Falconibus a Pulsano e il Mistero del fantasma della bella Angelica

Sembra che esistano differenti opinioni e teorie riguardo l’edificazione e la storia del Castello di Pulsano. In questa sede verrà esposta quella, a nostro avviso, più plausibile essendo tra l’altro a ...

Un fantasma si aggira sugli Stati Uniti a tre settimane dal voto del 3 novembre. È l’eventualità che Donald Trump, qualora si prospetti la vittoria di Joe Biden, impedisca il ...Sembra che esistano differenti opinioni e teorie riguardo l’edificazione e la storia del Castello di Pulsano. In questa sede verrà esposta quella, a nostro avviso, più plausibile essendo tra l’altro a ...