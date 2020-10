Ultime Notizie Roma del 12-10-2020 ore 19:10 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale un’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno cercheremo di licenziare il dpcm già questa sera lo ha detto Giuseppe con te oggi a Taranto il comitato tecnico-scientifico intanto fornisce le prime indicazioni sulle nuove norme anti covid quarantena più breve aumento delle azioni più controlli il governo sta ancora lavorando sugli ultimi dettagli oggettivo evitare un lockdown misure che portino a un danno economico eccessivo tutelano la salute il ministro boccia riunisce la cabina di regia con le regioni finito della Salute speranza ferma queste potranno imporre norme più restrittive non il contrario il ministro degli Esteri Di Maio rassicura le prime dosi di vaccino entro fine anno è in Inghilterra In questo momento ci sono più che ricoverato in ospedale per il covid-19 ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 ottobre 2020)dailynews radiogiornale un’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno cercheremo di licenziare il dpcm già questa sera lo ha detto Giuseppe con te oggi a Taranto il comitato tecnico-scientifico intanto fornisce le prime indicazioni sulle nuove norme anti covid quarantena più breve aumento delle azioni più controlli il governo sta ancora lavorando sugli ultimi dettagli oggettivo evitare un lockdown misure che portino a un danno economico eccessivo tutelano la salute il ministro boccia riunisce la cabina di regia con le regioni finito della Salute speranza ferma queste potranno imporre norme più restrittive non il contrario il ministro degli Esteri Di Maio rassicura le prime dosi di vaccino entro fine anno è in Inghilterra In questo momento ci sono più che ricoverato in ospedale per il covid-19 ...

