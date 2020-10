Ue | Gentiloni | ' prima tranche aiuti nel primo semestre 2021 | poi saranno regolari'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - “Neldelarriverà la” dei fondi del piano di ripresa europeo “e poi dal secondole. Il contributo europeo arriverà e va preso sul serio”. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo, in collegamento con l'assemblea di Assolombarda. “E' una cosa straordinaria, non è un aiuto alle nostre cose ordinarie, non è una finanziaria rafforzata, sono risorse straordinarie che vanno utilizzate in modo lungimirante per affrontare problemi che in ultimi vent'anni non siamo stati in grado di affrontare”, ha aggiunto.