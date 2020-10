Udinese | la carica di Deulofeu | “Ho scelto questo club per un motivo Pereyra? Vi svelo un segreto”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Gerardabbraccia l'dopo le esperienze vissute tra Milan, Barcellona e Watford.L'attaccante spagnolo orgoglioso di tornare in Serie A e di vestire la maglia della compagine bianconera, una pedina importante per Luca Gotti che potrà contare sulle sue qualità. Le prime dichiarazioni da neo calciatore dei friulani rilasciate ai microfoni diTv."Sono tornato in Italia e sono molto contento di essere arrivato all’. Tra i miei ricordi dell’Italia c’è l’esperienza che ho fatto a Milano, essere arrivato a Udine è per me un orgoglio e darò tutto in campionato. Sono stato contento di trovare, Pussetto e tutti gli altri compagni. L’mi ha fatto una buonissima impressione, a partire dallo ...