Ucraina-Spagna Nations League | 13 ottobre ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Senza particolarmente entusiasmare laha mantenuto sabato la testa del gruppo 4 della Lega A dibattendo la Svizzera 1-0 e tenendo a due punti di distanza la Germania in un duello per il primo posto che realisticamente si risolverà nello scontro diretto a novembre. Adesso per la nazionale di Luis Enrique … InfoBetting: Scommesse Sportive e