Uber commissariata per caporalato sui rider: “Condizioni di lavoro degradanti” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Si sono chiuse oggi le indagini della Procura di Milano per caporalato sui riders della Uber Eats Italia. Il risultato? L’azienda è stata commissariata. Tra i 10 indagati figura Gloria Bresciani, in qualità di manager di Uber Italy. “Davanti a un esterno non dire mai più ‘abbiamo creato un sistema per disperati’. Anche se lo pensi, i panni sporchi vanno lavati in casa e non fuori”. Così si esprimeva Bresciani, intercettata mentre parlava con un altro dipendente di Uber Italy. Stralciata la posizione dell’azienda, indagata per la legge sulla responsabilità amministrativa, che il 22 ottobre dovrà affrontare un’udienza alla Sezione misure di prevenzione. Bresciani è accusata di ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Si sono chiuse oggi le indagini della Procura di Milano persuis dellaEats Italia. Il risultato? L’azienda è stata. Tra i 10 indagati figura Gloria Bresciani, in qualità di manager diItaly. “Davanti a un esterno non dire mai più ‘abbiamo creato un sistema per disperati’. Anche se lo pensi, i panni sporchi vanno lavati in casa e non fuori”. Così si esprimeva Bresciani, intercettata mentre parlava con un altro dipendente diItaly. Stralciata la posizione dell’azienda, indagata per la legge sulla responsabilità amministrativa, che il 22 ottobre dovrà affrontare un’udienza alla Sezione misure di prevenzione. Bresciani è accusata di ...

