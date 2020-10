Uber commissariata: chiusa inchiesta per caporalato (Di lunedì 12 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 12 OTT - Il pm di Milano Paolo Storari ha chiuso le indagini per caporalato sui rider per le consegne di cibo a domicilio e reati fiscali, indagini che, il 29 maggio, avevano portato ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 12 OTT - Il pm di Milano Paolo Storari ha chiuso le indagini persui rider per le consegne di cibo a domicilio e reati fiscali, indagini che, il 29 maggio, avevano portato ...

AccidiosaV : RT @repubblica: Uber commissariata per caporalato sui rider, chiusa l'inchiesta: 'Condizioni di lavoro degradanti' - LaStampa : Uber commissariata: chiusa a Milano l’inchiesta per caporalato. Indagata anche la manager italiana - BersaniLeda : RT @repubblica: Uber commissariata per caporalato sui rider, chiusa l'inchiesta: 'Condizioni di lavoro degradanti' - NCicuta : RT @Agenzia_Ansa: #Uber commissariata, chiusa inchiesta per caporalato #ANSA - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Uber commissariata per caporalato sui rider, chiusa l'inchiesta: 'Condizioni di lavoro degradanti' -