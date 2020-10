Twitter sugli scudi, Deutsche Bank promuove il titolo (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Effervescente Twitter, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,61%. A dare linfa alle azioni contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Deutsche Bank. Gli esperti dell’ufficio studi hanno alzato il giudizio sul titolo del social media a “buy” dal precedente “hold”. L’andamento di Twitter nella settimana, rispetto all’S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze. L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Twitter. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 48,94 USD. Primo supporto visto a 47,71. ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,61%. A dare linfa alle azioni contribuisce la promozione giunta dagli analisti di. Gli esperti dell’ufficio studi hanno alzato il giudizio suldel social media a “buy” dal precedente “hold”. L’andamento dinella settimana, rispetto all’S&P-500, rileva una minore forza relativa del, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze. L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 48,94 USD. Primo supporto visto a 47,71. ...

Effervescente Twitter, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,61%. A dare linfa alle azioni contribuisce la promozione

