Trump tenta il passaggio dell' Ave Maria

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Vorrei spiegarvi un modo di dire americano che potrebbe rivelarsi molto utile per capire la fase finale di queste inusuali elezioni americane. Inizio raccontandovi da dove ha origine. Il 28 dicembre del 1975 era una giornata molto fredda: i Dallas Cowboy, una squadra molto forte, erano chiamati a sfidare i Minnesota Vikings in un incontro di Football americano degli NFC divisional playoff.A 24 secondi dalla fine, il leggendario quarterback dei Cowboy, Roger Staubach, chiuse gli occhi, recitò un’ “Ave”, in inglesi diciamo “Hail Mary”, e con tutta la disperazione che aveva in corpo lanciò un profondosul lungolinea destro: il suo compagno prese la palla e realizzò l’incredibile touchdown che portò i Cowboys a 16-14, aprendo la strada alla vittoria per 17 a 14 che arrivò ...