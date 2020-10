Trump fa campagna elettorale decontestualizzando le frasi di Fauci (Di lunedì 12 ottobre 2020) Anthony Fauci ha veramente esaltato il lavoro fatto da Donald Trump per arginare la pandemia? Guardando lo spot elettorale che circola in Michigan – realizzato dal team del partito Repubblicano – la risposta sembrerebbe affermativa. Ma la realtà è ben diversa. Il noto esperto, a capo della task force della Casa Bianca per la gestione dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus – ha protestato pubblicamente per il suo coinvolgimento (senza autorizzazione) in quei 3o secondi di propaganda politica che stanno circolando negli ultimi giorni. Anthony Fauci contro Trump e la strumentalizzazione elettorale delle sue parole, della sua figura e del suo ruolo. LEGGI ANCHE > La retromarcia di Fauci: «Abbiamo sbagliato a ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Anthonyha veramente esaltato il lavoro fatto da Donaldper arginare la pandemia? Guardando lo spotche circola in Michigan – realizzato dal team del partito Repubblicano – la risposta sembrerebbe affermativa. Ma la realtà è ben diversa. Il noto esperto, a capo della task force della Casa Bianca per la gestione dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus – ha protestato pubblicamente per il suo coinvolgimento (senza autorizzazione) in quei 3o secondi di propaganda politica che stanno circolando negli ultimi giorni. Anthonycontroe la strumentalizzazionedelle sue parole, della sua figura e del suo ruolo. LEGGI ANCHE > La retromarcia di: «Abbiamo sbagliato a ...

francescocosta : Il contagio ha dato a Trump un'opportunità catartica per cambiare la campagna elettorale: ma non ha nemmeno provato… - fattoquotidiano : Usa, il Covid cancella la campagna elettorale di Trump e la sua credibilità sul virus: è la crisi politica più deva… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Analisi. Trump e il Coronavirus, che cosa può succedere ora. Quattro scenari per il fina… - zazoomblog : Trump fa campagna elettorale decontestualizzando le frasi di Fauci - #Trump #campagna #elettorale - zazoomblog : Usa2020 riparte campagna elettorale di Trump: Ormai sono immune. Ma il suo medico non conferma - #Usa2020 #riparte… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump campagna Trump e il Covid: ora la campagna elettorale sopravvive solo con le ipotesi Avvenire Un ricovero e 13 casi in Ticino

Donald Trump si dichiara guarito dal Covid-19. Sono immunizzato. Non posso piu' prendere il virus e non lo posso trasmettere, ha annunciato il presidente americano rituffandosi in pieno nella campagna ...

La marcia forzata di Trump dopo la positività al Covid: la campagna elettorale dalla Florida allo Iowa

USA - Il presidente Usa Trump ha chiesto alla sua campagna elettorale di organizzare eventi ogni giorno in un posto diverso fino al giorno delle elezioni. Non tutti nel suo staff ritengono sia una buo ...

Donald Trump si dichiara guarito dal Covid-19. Sono immunizzato. Non posso piu' prendere il virus e non lo posso trasmettere, ha annunciato il presidente americano rituffandosi in pieno nella campagna ...USA - Il presidente Usa Trump ha chiesto alla sua campagna elettorale di organizzare eventi ogni giorno in un posto diverso fino al giorno delle elezioni. Non tutti nel suo staff ritengono sia una buo ...