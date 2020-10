Trovato morto nel letto | il drammatico addio a Elvio Anese

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Se n’è andato all’improvviso ieri notte per un infarto fulminante, a soli 47 anniil titolare del noto ristorante Funky Go. Se n’è andato in punta di piediSenese, il titolare del noto ristorante Funky Go Galalla brace, nel cuore di Sacile (Pordenone),di Azzano Decimo. Un infarto lo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.