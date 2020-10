Trenta giorni per evitare il lockdown: Conte firma il nuovo Dpcm (Di martedì 13 ottobre 2020) Nel cuore della notte Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm con le nuove misure: sarà valido con effetto immediato per i prossimi Trenta giorni. Innanzitutto sono state confermate le misure anti movida, con le attività dei servizi di ristorazione che saranno consentite fino a mezzanotte con servizio al tavolo e fino alle 21 senza. Per Contenere la trasmissione del coronavirus è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé le mascherine, nonché di indossarle nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantito il distanziamento con persone non conviventi. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Nel cuore della notte Giuseppehato ilcon le nuove misure: sarà valido con effetto immediato per i prossimi. Innanzitutto sono state confermate le misure anti movida, con le attività dei servizi di ristorazione che saranno consentite fino a mezzanotte con servizio al tavolo e fino alle 21 senza. Pernere la trasmissione del coronavirus è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé le mascherine, nonché di indossarle nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantito il distanziamento con persone non conviventi. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini ...

