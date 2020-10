(Di lunedì 12 ottobre 2020) Ladelle Infrastrutture e deiPaola Deha convocato per mercoledì 14 ottobre, alle16,30 le associazioni rappresentative delle aziende del Trasporto Pubblico Locale, i rappresentanti della Conferenza delle Regioni, di Anci e di Upi

GiovanniToti : Perché non ho visto un gigantesco piano di incremento dei trasporti pubblici? Treni e autobus sono sempre gli stess… - FirenzePost : Trasporti pubblici: riunione con ministra De Micheli per esaminare criticità - scenarieconomic : RT @lucabattanta: Penso che a questo punto chi ci detta le regole è un incompetente oltre che psicologicamente un frustrato che gode nel fa… - Solopergioco : @stanzaselvaggia Ma quelli che sono contrari allo smartworking la conoscono la situazione dei trasporti pubblici, o… - mafberla : RT @lucabattanta: Penso che a questo punto chi ci detta le regole è un incompetente oltre che psicologicamente un frustrato che gode nel fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporti pubblici

LatinaToday

30 le associazioni rappresentative delle aziende del Trasporto Pubblico Locale, i rappresentanti della Conferenza delle Regioni, di Anci e di Upi per un confronto sulle misure di contenimento dei ...Didattica a distanza per le scuole superiori per alleggerire il trasporto pubblico. È quanto ha proposto il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, dopo un confronto avvenuto con ...