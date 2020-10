Tragedia a Roma: tuffo fatale dal ponte, uomo senza vita recuperato nel Tevere (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tragedia nel weekend a Roma dove un uomo si è tolto la vita gettandosi nel Tevere dal ponte Testaccio poco dopo le 23.30 di sabato scorso. La vittima è stata recuperata a ponte Marconi dal nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria: sconosciute al momento le ragioni che hanno spinto l’uomo a compiere l’estremo gesto. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 ottobre 2020)nel weekend adove unsi è tolto lagettandosi neldalTestaccio poco dopo le 23.30 di sabato scorso. La vittima è stata recuperata aMarconi dal nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria: sconosciute al momento le ragioni che hanno spinto l’a compiere l’estremo gesto. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Tragedia a Roma: tuffo fatale dal ponte, uomo senza vita recuperato nel Tevere - colvieux : @mariolavia @alfredodattorre @nzingaretti @fabriziobarca Mario questo #totosindaco credo finirà in tragedia per Roma :( - mariolopresti : @fugasenzafine @CarloCalenda Forse la tragedia più grande a Roma è la Polizia Municipale che assolutamente non fa n… - Roma_H_24 : Tragedia a corso Francia: scontro frontale tra scooter e auto, morto un 37enne - - massimo_sann : RT @FilcaCisl: Crolla ponte della pista ciclabile a #Roma, tragedia sfiorata. -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Roma Roma, su rampa in contromano si scontra con auto: muore motociclista Sky Tg24 ANSA/Libro del giorno:Parrella 4 donne in viaggio nella vita

(di Paolo Petroni) (ANSA) - ROMA, 12 OTT - VALERIA PARRELLA ... avendo deciso di partire per portare con sé Dolores e allontanarla dalla tragedia che ha appena vissuto, e comunque loro, le amiche, con ...

Caravaggio, il migrante involontario

Mentre al Mart (Museo d’arte moderna e contemporanea) di Rovereto si è appena aperta la nuova mostra voluta da Vittorio Sgarbi con l’esposizione ...

(di Paolo Petroni) (ANSA) - ROMA, 12 OTT - VALERIA PARRELLA ... avendo deciso di partire per portare con sé Dolores e allontanarla dalla tragedia che ha appena vissuto, e comunque loro, le amiche, con ...Mentre al Mart (Museo d’arte moderna e contemporanea) di Rovereto si è appena aperta la nuova mostra voluta da Vittorio Sgarbi con l’esposizione ...