Totti | morto il padre Enzo allo Spallanzani | era positivo al Covid Aveva 76 anni

È morto oggi a Roma il padre di Francesco Totti, Enzo. Aveva 76 anni ed era ricoverato all'ospedale Spallanzani. Era risultato positivo al Covid ed era in terapia intensiva.

Il Covid uccide. Questo si sa. E purtroppo stamattina ha fatto scendere le lacrime sul viso di Francesco Totti per la scomparsa di suo padre, Enzo. Aveva spento lo scorso maggio 76 candeline ed oggi, ...

