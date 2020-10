Torta morbida con gocce di cioccolato senza farina | colazione sprint

Leggi su chedonna

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Lacondiè forse una delle ricette più facile che esista, ma questa non toglie nulla al suo gusto strepitoso per unaalla grande Per una volta ribaltiamo tutte le idee e i preconcetti. Non servono latte, burro,e panna per un dolce daperfetto, … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it