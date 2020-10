Torta di mele cremosa | ideale per chi è a dieta | sole 105 kcal

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Siete ama non volete rinunciare al dolce? Ecco la ricetta per preparare una buonissimadi, con solamente 105. Ingredienti: Per preparare unadi, vi serviranno: 80 ml di latte a temperatura ambiente 70 grammi di farina di tipo 00 70 grammi di zucchero bianco da tavola (o la stessa quantità di zucchero di canna, in alternativa potete usare 35 grammi di dolcificante di Stevia). 25 grammi di burro 3biologiche (potete scegliere tra le qualità Red delicious o Golden) 2 uova intere a temperatura ambiente Un pizzico di cannella in polvere Un pizzico di sale fino da cucina Q.b. di lievito in polvere Q.b. di aroma di vaniglia. Per evitare che lediventino ...

StessaSono : @TheDebEmpire Torta di mele????chissà che delizia! - valmez81 : @TheDebEmpire Torta di mele??!! É nella mia top ten delle torte preferite ???????? - Pinkledie : RT @giorgio7110: E se fuori piove????prepariamo la torta di mele cotogne???? - lucablanco73 : RT @giorgio7110: E se fuori piove????prepariamo la torta di mele cotogne???? - alessia_smile6 : RT @alessia_smile6: faccio colazione con il succo di frutta alla pesca e una fettina di torta alle mele mentre guardo l'audizione nella nad… -

Ultime Notizie dalla rete : Torta mele

RicettaSprint

La relazione stretta, quasi inscindibile, di Guadagnino con la cucina è evidente anche in questa nuova serie in onda su Sky Atlantic.Except where otherwise indicated, all contents of PINKITALIA are released under Creative Commons Attribution – Noncommercial – No Derivative Works 3.0 Unported License . Addit ...