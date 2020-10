“Tornadi e alluvioni | ma anche 2 gradi in più in 60 anni | l’Emilia-Romagna peggiore di Italia e Ue”

Leggi su dire

(Di lunedì 12 ottobre 2020) BOLOGNA – Dal punto di vista del cambiamento climatico, “l’Emilia-Romagna è messa leggermente peggio dell’Italia e dell’Europa, nel senso che in regione abbiamo una crescita della temperatura media dagli anni ’80 che è pazzesca. E, complessivamente, ci ritroviamo tra 1,5 e 2 gradi di aumento in 60 anni: è davvero un aumento molto elevato, al di là della confusione che si fa spesso tra troppi numeri. In Emilia-Romagna abbiamo impatti forti, in particolare sul fronte del rischio idrogeologico, e li abbiamo già adesso: non si tratta di scenari futuri”.