Tiktok down: TikTokers in allarme, è boom di segnalazioni su Twitter [FOTO] (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tiktok down: il social più in voga del momento, soprattutto nei giovanissimi, ha smesso di funzionare. Profili scomparsi, immagini e video impossibili da vedere: tutti gli utenti di Tiktok sono in allarme e chiedono aiuto e conferme sugli altri social. E' boom di segnalazioni su Twitter, ma non è ancora chiaro quale sia il problema che sta creando diverse problematiche a Tiktok. L'articolo Tiktok down: Tiktokers in allarme, è boom di segnalazioni su Twitter FOTO MeteoWeb.

emmatemporitii : @zaynmalikxzuzza appassionare a loro e soprattutto a sostenere i larry che ormai sono la mia unica ragione di vita,… - angrylivinbitch : MA SONO L'UNIC* CON TIKTOK DOWN?!?!?!? - lindahogwss : è colpa di ig vuole farmi vedere i reels ora che c’è il tiktok down ma col cazzo che li vedo io resto fedele a tiktok - ctrnnn1 : RT @domspower: C'è chi controlla subito su Twitter se qualcosa é down e c'è chi mente #TikTok #tiktokdown - ctrnnn1 : forse tiktok sa che oggi devo studiare quindi è andato in down -

