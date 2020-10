The Mandalorian 2: il nuovo promo con Baby Yoda (Di lunedì 12 ottobre 2020) Disney+ ha condiviso un nuovo promo di The Mandalorian 2 in cui Baby Yoda decide di proteggersi da un potenziale pericolo. The Mandalorian 2 arriverà sugli schermi di Disney+ il 30 ottobre e il nuovo promo mostra il Bambino, più conosciuto come Baby Yoda e il cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal alle prese con situazioni complicate e scene d'azione. La simpatica creatura, come mostrato anche nel trailer ufficiale, sa inoltre proteggersi da potenziali pericoli chiudendo il suo guscio prima di trovarsi nei guai. La sinossi della seconda stagione di The Mandalorian rivela che il Mandaloriano e il Bambino continueranno il loro viaggio, affrontando nemici e ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 ottobre 2020) Disney+ ha condiviso undi The2 in cuidecide di proteggersi da un potenziale pericolo. The2 arriverà sugli schermi di Disney+ il 30 ottobre e ilmostra il Bambino, più conosciuto comee il cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal alle prese con situazioni complicate e scene d'azione. La simpatica creatura, come mostrato anche nel trailer ufficiale, sa inoltre proteggersi da potenziali pericoli chiudendo il suo guscio prima di trovarsi nei guai. La sinossi della seconda stagione di Therivela che ilo e il Bambino continueranno il loro viaggio, affrontando nemici e ...

