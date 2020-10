The Initiative: il primo gioco dello studio per Xbox Series X/S e PC si mostra nelle prime immagini? (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il progetto di The Initiative per Xbox Series X/S e PC rimane avvolto nel mistero ma, forse, delle nuove immagini potrebbero aver fornito il primo sguardo al gioco.Come saprete, lo studio può contare su sviluppatori di un certo livello, avendo tra le sue fila ex Santa Monica studio, Rockstar Games, Crystal Dynamics e altri ancora. Quindi in molti si attendo un gioco grandioso da un team di questo calibro.Al momento non sappiamo praticamente nulla del gioco di The Initiative, ma un utente Twitter potrebbe aver scovato le prime immagini del progetto.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il progetto di TheperX/S e PC rimane avvolto nel mistero ma, forse, delle nuovepotrebbero aver fornito ilsguardo al.Come saprete, lopuò contare su sviluppatori di un certo livello, avendo tra le sue fila ex Santa Monica, Rockstar Games, Crystal Dynamics e altri ancora. Quindi in molti si attendo ungrandioso da un team di questo calibro.Al momento non sappiamo praticamente nulla deldi The, ma un utente Twitter potrebbe aver scovato ledel progetto.Leggi altro...

