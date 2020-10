The Boys 2, Eric Kripke svela i retroscena della masturbazione di Patriota (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sono tanti i momenti scioccanti di The Boys, serie tv targata Amazon, ma lo showrunner Eric Kripke ha svelato i retroscena della sequenza in cui Patriota si masturba nel finale della seconda stagione. Tra i tanti momenti controversi presenti nel finale di The Boys 2 c'è una scena che lo showrunner Eric Kripke aveva originariamente voluto includere nella prima stagione, ritenuta troppo selvaggia da Amazon prime Video e quindi censurata, ovvero quella in cui Patriota si masturba. s Nell'episodio finale della seconda stagione di The Boys, infatti, c'è una scena in cui il supereroe si masturba in cima alla Vought Tower urlando "Posso fare ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sono tanti i momenti scioccanti di The, serie tv targata Amazon, ma lo showrunnerhato isequenza in cuisi masturba nel finaleseconda stagione. Tra i tanti momenti controversi presenti nel finale di The2 c'è una scena che lo showrunneraveva originariamente voluto includere nella prima stagione, ritenuta troppo selvaggia da Amazon prime Video e quindi censurata, ovvero quella in cuisi masturba. s Nell'episodio finaleseconda stagione di The, infatti, c'è una scena in cui il supereroe si masturba in cima alla Vought Tower urlando "Posso fare ...

