The Batman: Zoe Kravitz e Robert Pattinson nelle nuove foto dal set (Di lunedì 12 ottobre 2020) Zoe Kravitz e Robert Pattinson sono stati impegnati sul set di The Batman e online sono apparse nuove foto e alcuni video. Le riprese di The Batman sono in corso nella città di Liverpool e dal set arrivano nuovi video e alcune foto che ritraggono Robert Pattinson e Zoe Kravitz sul set, svelandone il look. Il cast ha girato delle sequenze ambientate durante un funerale, del personaggio interpretato da Rupert Penry-Jones, e i fan possono vedere inoltre Carmine Falcone, il futuro Pinguino e la macchina di Bruce Wayne. Il film diretto da Matt Reeves arriverà, dopo un nuovo posticipo, nelle sale americane il 4 marzo 2022 e proporrà una versione inedita sul grande schermo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 ottobre 2020) Zoesono stati impegnati sul set di Thee online sono apparsee alcuni video. Le riprese di Thesono in corso nella città di Liverpool e dal set arrivano nuovi video e alcuneche ritraggonoe Zoesul set, svelandone il look. Il cast ha girato delle sequenze ambientate durante un funerale, del personaggio interpretato da Rupert Penry-Jones, e i fan possono vedere inoltre Carmine Falcone, il futuro Pinguino e la macchina di Bruce Wayne. Il film diretto da Matt Reeves arriverà, dopo un nuovo posticipo,sale americane il 4 marzo 2022 e proporrà una versione inedita sul grande schermo ...

sfiorata82 : RT @BestMovieItalia: The Batman: Pattinson nei panni di Wayne a un funerale. Foto e video dal set - - sfiorata82 : RT @badtasteit: #TheBatman: Zoe Kravitz e John Turturro sono Selina Kyle e Carmine Falcone sul set! - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Batman: Zoe Kravitz e Robert Pattinson nelle nuove foto dal set - sfiorata82 : RT @comingsoonit: Un account twitter dedicato a #ColinFarrell pubblica nuove foto dell'attore nei panni del #Pinguino sul set di #TheBatman… - _PaigeIsQueen : The Batman vai ser filme do ano -