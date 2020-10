«The Batman» non ha pace: slitta al 2022 l’uscita nelle sale del film con Robert Pattinson (Di lunedì 12 ottobre 2020) Robert Pattinson, l'uomo più bello del mondo? sfoglia la gallery Anche gli eroi più forti cadono sotto l’incombenza del Covid 19. The Batman, il film di Matt Reeves la cui uscita era inizialmente prevista per il 2021, ha subito una seconda posticipazione. Se non ci saranno altri intoppi, la pellicola potrà vedere la luce soltanto tra due anni. Robert Pattinson (sotto, nei panni di Bruce Wayne), 34 anni, l’attore scelto dal regista per vestire i panni dell’eroe mascherato forse ... Leggi su iodonna (Di lunedì 12 ottobre 2020), l'uomo più bello del mondo? sfoglia la gallery Anche gli eroi più forti cadono sotto l’incombenza del Covid 19. The, ildi Matt Reeves la cui uscita era inizialmente prevista per il 2021, ha subito una seconda posticipazione. Se non ci saranno altri intoppi, la pellicola potrà vedere la luce soltanto tra due anni.(sotto, nei panni di Bruce Wayne), 34 anni, l’attore scelto dal regista per vestire i panni dell’eroe mascherato forse ...

_rogersbucky : Questa mattina trailer di Suburra 3 e foto di Robert Pattinson sul set di The Batman ?? - Roberta8825 : Tutte queste foto di Robertino sul set di The Batman mi rendono emotional. - __theseconds : RT @pondgitsune: Ho visto le foto di Robert Pattinson sul set e mi sono ricordata che ci toccherà aspettare fino al 2022 per vedere The Bat… - pondgitsune : Ho visto le foto di Robert Pattinson sul set e mi sono ricordata che ci toccherà aspettare fino al 2022 per vedere… - CsFumetto : Il fatto che Alan Moore abbia ripudiato 'Batman: The Killing Joke' non cambia di una virgola la potenza di quel fumetto. -