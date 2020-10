Teatro dell’Angelo | Bray | perdiamo altro simbolo

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma – “Chiude ildell’Angelo nel quartiere Prati a Roma, verra’ trasformato in un supermercato. Dispiace molto la notizia della perdita di undella cultura della Capitale e con esso un pezzo di storia recente di questa citta’ al quale sono legati nomi di artisti quali Vittorio Gassman, Gigi Proietti, Nicola Piovani e tanti altri. Una scelta che priva il quartiere di uno spazio di incontro, di aggregazione.” “Ancora una volta un modo per non rispettare l’articolo 9 della nostra Costituzione che affida proprio alla Cultura il compito di difendere i valori delle comunita’, la formazione dei cittadini”. Lo scrive su facebook Massimo, ex ministro dei Beni culturali.