Tasse, l'allarme dei commercialisti: l'Italia paese più tartassato d'Europa (Di lunedì 12 ottobre 2020) Dopo cinque anni di ininterrotto calo della pressione fiscale in Italia, nel 2019 si è verificato un brusco incremento di 0,7 punti che ha riportato il suo livello complessivo indietro di quattro anni. Ma al netto del sommerso e dell'economia illegale, pari al 12% del Pil, ovvero 215 miliardi di euro, raggiunge il 48,2% (+5,8% rispetto a quella ufficiale), la posizione più alta fra i paesi europei. I dati emergono dallo studio del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei commercialisti “Analisi della pressione fiscale in Italia, in Europa e nel mondo. Struttura ed evoluzione dei principali indicatori di politica sociale”. Dopo l'ultimo pesante shock del 2012-2013 (+2,1%), nel quinquennio 2014-2018 si è verificato un significativo rientro ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Dopo cinque anni di ininterrotto calo della pressione fiscale in, nel 2019 si è verificato un brusco incremento di 0,7 punti che ha riportato il suo livello complessivo indietro di quattro anni. Ma al netto del sommerso e dell'economia illegale, pari al 12% del Pil, ovvero 215 miliardi di euro, raggiunge il 48,2% (+5,8% rispetto a quella ufficiale), la posizione; alta fra i paesi europei. I dati emergono dallo studio del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei“Analisi della pressione fiscale in, ine nel mondo. Struttura ed evoluzione dei principali indicatori di politica sociale”. Dopo l'ultimo pesante shock del 2012-2013 (+2,1%), nel quinquennio 2014-2018 si è verificato un significativo rientro ...

LaStampa : A Savona locali vuoti anche in via Pia. Allarme dell’Ascom: Covid e tasse hanno messo in ginocchio i negozianti. - Agenpress : Commercio. Carfagna. 'Contro usura, più aiuti e meno tasse a imprese' - ilcorriereblog : - infoitinterno : Allarme in Italia per l’aumento delle tasse e il calo del reddito - AgrandeAt : Gli implacabili balzelli (che poi in tempi normali sarebbero le tasse con cui si finanziano tutti quei servizi a... -

Ultime Notizie dalla rete : Tasse allarme Tasse, l'allarme dei commercialisti: l'Italia è il Paese più tartassato d'Europa Il Tempo Tasse, l'allarme dei commercialisti: l'Italia è il Paese più tartassato d'Europa

Dopo cinque anni di ininterrotto calo della pressione fiscale in Italia, nel 2019 si è verificato un brusco incremento di 0,7 punti che ha riportato il suo livello complessivo indietro di quattro anni ...

Chiude un altro negozio, via Paleocapa simbolo della crisi del commercio

A Savona locali vuoti anche in via Pia. Allarme dell’Ascom: Covid e tasse hanno messo in ginocchio i negozianti ...

Dopo cinque anni di ininterrotto calo della pressione fiscale in Italia, nel 2019 si è verificato un brusco incremento di 0,7 punti che ha riportato il suo livello complessivo indietro di quattro anni ...A Savona locali vuoti anche in via Pia. Allarme dell’Ascom: Covid e tasse hanno messo in ginocchio i negozianti ...