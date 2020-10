Tare: “Senza il Covid non avremmo preso Muriqi a una cifra così bassa” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, in una intervista rilasciata a Sporx, ha parlato di mercato e in particolare dell’attaccante Vedat Muriqi, affermando che senza il Coronavirus probabilmente la società biancoceleste non avrebbe potuto acquistate il centravanti kosovaro per una cifra così abbordabile. Queste le sue parole: “Sicuramente il Covid ha stravolto anche il mercato ma ha dato la possibilità di poter fare degli acquisti importanti ad un prezzo consono. Ad esempio, se non fosse per il periodo della pandemia, non avremmo acquistato Muriqi ad una cifra così bassa (17,5 milioni più bonus). Forse non avremmo potuto proprio acquistarlo. E’ un attaccante completo, molto forte, ha fatto ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il direttore sportivo della Lazio, Igli, in una intervista rilasciata a Sporx, ha parlato di mercato e in particolare dell’attaccante Vedat, affermando che senza il Coronavirus probabilmente la società biancoceleste non avrebbe potuto acquistate il centravanti kosovaro per unacosì abbordabile. Queste le sue parole: “Sicuramente ilha stravolto anche il mercato ma ha dato la possibilità di poter fare degli acquisti importanti ad un prezzo consono. Ad esempio, se non fosse per il periodo della pandemia, nonacquistatoad unacosì bassa (17,5 milioni più bonus). Forse nonpotuto proprio acquistarlo. E’ un attaccante completo, molto forte, ha fatto ...

sportface2016 : #SerieA #Lazio Le parole di Igli #Tare che svela un retroscena sull'arrivo di #Muriqi - estornudoauto : RT @TuttoMercatoWeb: Lazio, Tare: 'Senza la pandemia non avremmo potuto acquistare Muriqi a questa cifra' - ILOVEPACALCIO : #Lazio, il ds #Tare: «Senza la pandemia non ci saremmo potuti permettere #Muriqi» - TuttoMercatoWeb : Lazio, Tare: 'Senza la pandemia non avremmo potuto acquistare Muriqi a questa cifra' - LI_Palembang : Tare: “Muriqi? Senza Covid non avremmo potuto prenderlo” -

Ultime Notizie dalla rete : Tare “Senza Arrow – Stagione 7: il Team Arrow potrebbe perdere “un pezzo”? Cinematographe.it - FilmIsNow