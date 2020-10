Tanta neve e freddo in Slovenia e Croazia: i colori autunnali lasciano spazio al bianco candido [FOTO e VIDEO] (Di lunedì 12 ottobre 2020) Come annunciato dalle previsioni, in Slovenia ieri è stata una domenica più invernale che autunnale: ha nevicato in molte parti del Paese. L’Agenzia Ambientale ha riportato nel pomeriggio alcuni dati di accumulo, tra cui quello di Vogel, dove è stato rilevato un manto spesso 43 cm, a Vršič rilevati 27 cm, 16 cm a Pavličev sedlo e 9 cm a Bohinjska Češnjica. In serata si è poi registrato un ulteriore abbassamento della quota neve e con fiocchi bianchi a 700 metri in Carinzia, Notranjska e Kočevje. Nelle zone sopra gli 800 metri circa, questa sera è previsto anche il rischio di tempeste di neve, mentre, in seguito, le precipitazioni si indeboliranno, soprattutto nella seconda metà della notte. Dunque, dopo un sabato soleggiato, la domenica in ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Come annunciato dalle previsioni, inieri è stata una domenica più invernale che autunnale: ha nevicato in molte parti del Paese. L’Agenzia Ambientale ha riportato nel pomeriggio alcuni dati di accumulo, tra cui quello di Vogel, dove è stato rilevato un manto spesso 43 cm, a Vršič rilevati 27 cm, 16 cm a Pavličev sedlo e 9 cm a Bohinjska Češnjica. In serata si è poi registrato un ulteriore abbassamento della quotae con fiocchi bianchi a 700 metri in Carinzia, Notranjska e Kočevje. Nelle zone sopra gli 800 metri circa, questa sera è previsto anche il rischio di tempeste di, mentre, in seguito, le precipitazioni si indeboliranno, soprattutto nella seconda metà della notte. Dunque, dopo un sabato soleggiato, la domenica in ...

